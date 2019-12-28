تحفة فنيّة مصريّة لـ"توت عنخ آمون" تحطم رقمًا قياسيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من خلال فناجين القهوة، رُسمت لوحة فنيّة لقناع الفرعون الذهبيّ، توت عنخ آمون، والتي تُقدّر فترته بين 1334-1325 ق.م، واستُخدم في اللوحة الفنيّة ما يفوق 7 آلاف فنجان، في المتحف المصري الكبير، غربي العاصمة القاهرة، فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن هذا الرسم دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم السبت، "نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبًا على مساحة 60 مترًا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير".

ووفق إعلام محلي، فهذا العدد من أكواب القهوة، للرسم، "كسر آخر رقم قياسي تم تسجيله داخل الموسوعة والذي بلغ 4500 فنجان قهوة لرسم شكل آدمي"، ولم يتسن الحصول على تعليق من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتكتسب مجموعة توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر القديم أهمية كبيرة في مصر والعالم، بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.