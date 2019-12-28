ماليزيا: تعيين قنصلين فخريين في غزة ورام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية الماليزية، اليوم السبت، أن بلاده ستعين قنصليين فخريين في مدينتي غزة ورام الله في فلسطين.
وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، لوكالة الأنباء الحكومية "بيرناما"، إن بلاده ستعين قنصليين فخريين لمدينتي غزة ورام الله في فلسطين، وذلك بعد أن أعلنت أنها ستفتح سفارتها لدى فلسطين في الأردن.
وأفاد أن تعيين القنصلين الفخريين، وافتتاح السفارة الفلسطينية في الأردن، سيتم خلال عام 2020.
وقال إن بلاده قررت كذلك فتح قنصلية لها في اسطنبول العام المقبل، لافتا إلى أهمية ذلك كونها "مركزًا لغالبية الأنشطة التي تقام بتركيا".
وقررت الحكومة الماليزية، فتح قنصلية لها في اسطنبول، بعد زيارة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لتركيا في تموز/ يوليو الماضي.
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