القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت الولايات المتّحدة منذ صباح اليوم، السّبت، تطبيق قانون جديد يحظر بيع السّجائر ومنتجات التّبغ والتّدخين لأيّ شخص يقلّ عمره عن 21 عامًا، بعد دخوله حيّز التّنفيذ.
وقالت قناة الحرة الأميركية إنّ القانون الجديد جاء ضمن مجموعة قرارات دخلت حيّز التّنفيذ بعد أن صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن جملة قرارات متعلقة بالميزانية.
وبدورها قالت هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه بات "من غير القانوني لأي تاجر أن يبيع منتجات التبغ (بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية)، لأي شخص دون 21 عامًا".
مؤكّدةً أنّها "ستفصح الهيئة عن أي تفاصيل إضافية بهذا الشأن فور توفرها"، حسب المصدر نفسه؛ فيما غرد الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، حول الموضوع قائلًا: "رفع سن التدخين إلى 21! عظيم!".
وجاء رفع السن القانونية للتدخين (من 18 إلى 21 عاما) بضغط من أعضاء كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ.
إذ تشير تقارير مبنية على إحصائيات حكومية إلى أن قرابة 28 في المئة من طلاب المدارس الثانوية دخنوا السجائر الإلكترونية خلال الثلاثين يومًا الأخيرة في 2019، بينما لم تتجاوز النسبة 11 في المئة في 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ اليوم: يمنع بيع منتجات التبغ للأميركيين دون سن 21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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