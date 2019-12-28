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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التركي يقدم موعد مناقشة مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا دعماً للسراج والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم(الثاني من يناير)، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول السبت.
وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر ، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وقد جرى إبلاغ النواب بذلك.
إلى ذلك، بينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد الإثنين.
وكان البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير، عقب مداولات الموازنة.
والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.
يأتي هذا على وقع التقدم الملحوظ الذي أحرزه الجيش الليبي خلال اليومين الماضيين. فقد أعلن الجيش الليبي، الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.
وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.
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