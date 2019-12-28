أبين .. الحزام الأمني ينفذ حملة ضد السيارات والدراجات المخالفة في لودر

السبت 28 ديسمبر 2019

نفذت قوات الحزام الامني بمديرية لودر بمحافظة أبين، بقيادة القائد العميد عبدالله الدماني واركان الحزام ناصر السلطان اليوم السبت، حملة امنية ضد السيارات والدراجات النارية المخالفة في المدينة .



وقامت الحملة بقيادة قائد الحزام الامني لتنظيم عملية السير في الشوارع الرئيسية في سوق مدينة لودر وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لنظام السير.

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واكد قائد الحزام الامني الاخ العميد عبدالله الدماني ان هذه الحملة سوف تستمر حتى يتم اجتثاث المخالفين وبسط الامن والاستقرار في ربوع مدينة لودر وتنظيم عملية سير السيارات والدراجات النارية وضبط كل المخالفين.

واضاف ان هذا العمل الملموس الذي تشاهدونه على ارض الواقع ماهوا الى ثمرة وحصاد لما خرج به الاجتماع الموسع الذي دعت له قيادة الحزام بحضور جميع المشائخ والشخصيات الاجتماعية وخطباء وائمة المساجد "مؤكدا" : عهدا قطعناه على انفسنا لن نتراجع عليه وسيتم الضرب بيد من حديد كل الخارجين عن النظام والقانون.

ولاقت هذه الحملة تأييدا وارتياحا كبيرا بين الاهالي والمواطنين في مدينة لودر معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقوات الحزام الامني ممثلة بالقائد عبدالله الدماني.