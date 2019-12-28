اليمن.. رئيس إنتقالي عدن يلتقي بنخبة من الأدباء والكتّاب الجنوبيين

السبت 28 ديسمبر 2019

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، صباح اليوم السبت، في مقر المجلس بمدينة التواهي، نخبة من أعضاء اتحاد أدباء وكتّاب الجنوب، برئاسة الدكتور جنيد محمد الجنيد رئيس الاتحاد.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الوالي بالحاضرين برئاسي وأعضاء اتحاد أدباء وكتّاب الجنوب، واستمع الوالي عقبها من رئيس وأعضاء الاتحاد إلى شرحٍ موجز عن الأنشطة والفعاليات الثقافية والأدبية التي نفذها الاتحاد في العاصمة عدن وباقي المحافظات خلال العام 2019، والمعضلات والصعوبات التي واجهتهم خلال تنفيذ هذه الأنشطة، والمقترحات والآليات الكفيلة بتجاوزها مستقبلاً.

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كما ناقش الوالي مع الأدباء والكتّاب الجنوبيين خطة عمل الاتحاد المزمع تنفيذها خلال العام 2020، مؤكداً استعداد المجلس الانتقالي دعم وتبني جميع المناشط والفعاليات الثقافية والأدبية التي تعزز وعي الشارع الجنوبي بقضاياه الوطنية، وكذا البرامج والمبادرات الهادفة إلى إشاعة روح التسامح والتعايش ونبذ دعوات الفرقة والمناطقية التي يحاول الأعداء إثارتها داخل المجتمع الجنوبي.

ومن جنبه شكر الدكتور جنيد محمد الجنيد، الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي على اتاحته لهذا اللقاء المُثمر الذي جمعهم بالدكتور الوالي، ودعمه المتواصل لأنشطة وبرامج الاتحاد.