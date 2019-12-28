شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصاً إثر انفجار مصنع طائرات في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصيب 15 شخصًا الليلة الماضية في انفجار خط نتروجين سائل بمصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

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وقال مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك جون غالاغر في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصًا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطيرة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وأوضح نائب قائد إدارة الإطفاء بالمقاطعة دانييل ويغنر، أن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارًا أيضًا بصهريج تخزين ما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار، مشيرًا إلى أن الإصابات محدودة لأنه لم يكن موجودًا آنذاك سوى العدد الأساسي من العاملين.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم تيكسترون إلى أنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3، حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية.