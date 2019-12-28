شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
وحفر عناصر طالبان نفقًا إلى القاعدة في منطقة سنغين وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمّع العسكري، بحسب ما صرّح ناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان.
وقال: "كان هناك 18 جنديًا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. وجرح أربعة جنود وصدّ أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة "
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