الارشيف / اخبار العالم

مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

قُتل عشرة جنود أفغان في هجوم شنّته حركة طالبان اليوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وحفر عناصر طالبان نفقًا إلى القاعدة في منطقة سنغين وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمّع العسكري، بحسب ما صرّح ناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان.

وقال: "كان هناك 18 جنديًا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. وجرح أربعة جنود وصدّ أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا