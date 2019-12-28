زلزالان يضربان محافظة غربي إيران

ووقع الزلزالان في الساعة 13:50 بعد ظهر اليوم، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد انباء عن وقوع ضحايا إلى الآن، بحسب وكالة أنباء "فارس".

