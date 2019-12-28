زلزالان يضربان محافظة غربي إيران

ضرب زلزالان بقوة 4.3 و 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة زرين آباد بمحافظة إيلام غربي إيران.
ووقع الزلزالان في الساعة 13:50 بعد ظهر اليوم، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
ولم ترد انباء عن وقوع ضحايا إلى الآن، بحسب وكالة أنباء "فارس".
ولم ترد انباء عن وقوع ضحايا إلى الآن، بحسب وكالة أنباء "فارس".
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