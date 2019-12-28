شرطة ذي قار تصدر أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين

أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين، للقبض على الجناة مهما كانت مناصبهم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي التقى اليوم عوائل الشهداء الذين دعتهم شرطة ذي قار للحضور إلى مقر مديرية الشرطة في وقت سابق، واستمع الابراهيمي إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة القاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث التظاهرات التي اسفرت عن استشهاد عدد من الشهداء".

وامر قائد شرطة ذي قار، بحسب البيان، "وعلى الفوربتشكيل مفرزة خاصة وبرئاسة معاون القائد ومتابعة شخصيا لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث التظاهرات"، موعزا بـ"تشكيل لجنة تتابع قضايا التحقيق التي لم تنجز لاستكمالها من اجل إحقاق الحق".

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ووعد العميد الإبراهيمي بـ"التنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو علت مراكزهم".

واقترح عدد من عوائل الشهداء، "أنشاء نصب تذكاري وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرية".