حقوق الانسان تعلن عدد المُطلق سراحهم من المتظاهرين وتؤكد: استلمنا شكاوى باختطاف 77

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، عن عدد المُطلق سراحهم من المتظاهرين في العراق، مشيرة إلى انها استلمت شكاوى باختطاف 77 متظاهرا خلال الفترة الماضية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اغلب المعتقلين بسبب التظاهرات تم اطلاق سراحهم ويبلغ عددهم ٢٧٠٠ منذ بداية انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول"، مبينا أن "ما تبقى وهم قيد التحقيقات وهنالك ايضآ جهود لإطلاق سراحهم و هم ١٠٠ تقريبًا ولا توجد اي احالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الارهاب كما اشيع".

وأضاف البياتي "استلمنا شكاوى باختطاف ٧٧ متظاهر ايضا من قبل جهات مجهولة حيث اطلق سراح اوً تم تحرير ١٢ منهم من قبل الجهات الحكومية".