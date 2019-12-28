نائب: عبد الغني الأسدي تنطبق عليه مواصفات الفتح لرئاسة الوزراء

وقال الكناني في حديث لقناة السومرية، رداً على سؤال يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن ترشيح الأسدي لمنصب رئيس الوزراء، إن "الأسدي أحد قادة النصر وهو عراقي وطني ومعروف بمقارعته للاحتلال، وإذا تم ترشيحه فستكون لديه مقبولية من قبل الشارع".وأضاف، أن تحالف الفتح لديه مواصفات معينة بخصوص المرشحين لرئاسة الحكومة "فبالتالي نعتقد أن هذه المواصفات تنطبق على الأسدي"، مستدركاً بالقول: "لكن حتى الآن لم نستقر على ترشيح شخصية معينة".

ولفت إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح اسم سوف يجد مقبولية"، متابعاً: "لا بد على رئيس الجمهورية أن يأتي غداً إلى بغداد ويمارس عمله وأن لا يكون سبباً في أزمة جديدة".