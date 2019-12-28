الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيسًا للوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء خلفاً لصبري بوقادوم الذي تولى رئاسة الحكومة مؤقتا قبل نحو 10 أيام بعد استقالة نور الدين بدوي من رئاسة الوزراء من تسلم تبون مهامه رسمياً رئيساً للبلاد.

جاء ذلك، بعد استقبال تبون رئيس وزرائه الجديد عبدالعزيز جراد بقصر "المرادية" الجمهوري، وكلفه برئاسة الحكومة، في انتظار الإعلان عن أفراد وزارته في غضون الساعات المقبلة.

ويعد جراد أول رئيس وزراء في عهد تبون رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام، وشغل منصب أمين عام للرئاسة الجزائرية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1944 – 1999).

كما شغل منصب المستشار الدبلوماسي في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي (1992 – 1994)، ويعد من الأكاديميين البارزين، حيث درس بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر.