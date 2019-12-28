ارتفاع عدد ضحايا "تفجير مقديشو" إلى 90 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة، السبت، بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 90 قتيلا على الأقل.

ووقع الانفجار عند تقاطع مكتظ يشهد ازدحاما مروريا عادة جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب، وتم نقل الجرحى من الموقع، حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحمة.

وكثيرا ما تتعرض مقديشو لتفجيرات وهجمات يشنّها عناصر حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وذكرت الشرطة الصومالية أن العديد من القتلى هم طلاب جامعيون ضرب الانفجار حافلتهم، مشيرة إلى مقتل تركيين اثنين .

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وقال مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن حجي إن "عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور.

وقبل أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقا في مقديشو، يتردد عليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات.

ومنذ عام 2015، شهد الصومال 13 هجوما أسفرت عن مقتل 20 شخصا أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، تمت جميعها باستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مقديشو، حيث قتل 512 شخصا وأصيب نحو 295 بجروح.