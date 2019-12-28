دعوة ألمانية لتشكيل "لواء" أوروبي لصد الهجمات السيبرانية

طالب رئيس الكتلة البرلمانية للمسيحيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي مانفرد فيبر بتشكيل قوات أوروبية خاصة لدرء الهجمات السيبرانية.

وقال السياسي الألماني، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، السبت: "أول خطوة نحو تأسيس جيش أوروبي ينبغي أن تكون تشكيل لواء أوروبي لدرء الهجمات السيبرانية، حتى تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها على نحو مشترك في الشبكة السيبرانية ضد الهجمات المتزايدة من العالم".

وأضاف أن هناك الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها بمفردها في هذا المجال، لكن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على المواجهة على نحو مشترك.

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ويتراوح عدد الجنود في اللواء الواحد بالجيش الألماني بين 1500 و5 آلاف جندي، ولم يحدد فيبر الحجم الذي ينبغي أن يكون عليه اللواء المقترح، مؤكدا أن الأهم من الحجم هو تشكيل هياكل قادرة على التصرف.

وذكر فيبر أنه في اللواء الأوروبي يتعين أن "يرتدي الجنود، الذين يجلسون على الكمبيوتر ويدافعون عنا عبر الإنترنت، شارة تحمل العلم الأوروبي.. فهم جنود الاتحاد".

يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار التعاون العسكري المستدام، تشكيل مركز تنسيق لدرء الهجمات السيبرانية تحت قيادة ألمانية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، يهدف هذا المركز إلى تحسين تبادل المعلومات وتخطيط المهام وقيادتها فيما يتعلق بالشؤون السيبرانية.