إجراءات أمريكية غير مسبوقة بقاعدة "عين الأسد" غربي العراق

رفعت القوات الأمريكية من مستوى تدابيرها الأمنية في العراق على نحو غير مسبوق بقاعدة "عين الأسد" الجوية غربي البلاد، بحسب مسؤول أمني محلي.

وقال المسؤول الأمني إن التدابير الاحترازية جاءت في أعقاب هجوم تعرضت له قاعدة "كي وان"، بمحافظة كركوك، الجمعة، كاشفا في الوقت نفسه عما قال إنه "مخطط لاستهداف قواعد أمريكية أخرى في البلاد".

وقال المصدر، طبقا لـ"السومرية نيوز"، إن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، لافتا إلى تحليق مكثف لطائرات فيما يشبه المظلة الجوية على القاعدة تحسبا لهجمات محتملة.

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وكان الجيش العراقي قد أعلن، الجمعة، أن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان" التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.

وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك وانسحاب البيشمركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.