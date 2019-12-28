"حقوق الإنسان بالعراق" تكشف عن ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال

السبت 28 ديسمبر 2019

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، عن ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين فى مناطق متفرقة من البلاد، وقال عضو المفوضية الحقوقية فاضل الغراوى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، إن سبب هذا الارتفاع هو هشاشة الوضع الأمنى وعودة ظهور عصابات الجريمة المنظمة فى العراق. وكان مصدر أمنى عراقى، قد أفاد فى وقت سابق، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية فى مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد. ويتزامن هذا مع انطلاق مظاهرات احتجاجية فى العاصمة "بغداد" وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات فى كافة أنحاء البلاد. و من جهتها أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق فى وقت سابق، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين العراقيين السلميين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أى متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التى وقع عليها العراق. وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن "جميع الانتهاكات التى تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات وحتى الآن، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسئولية والقيادة".

