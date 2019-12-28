- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمل السعودية تنفي إلغاء «توطين» بعض المهن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العمل السعودية تنفي إلغاء توطين بعض المهن
السبت 28 ديسمبر 2019
نفت وزارة العمل السعودية اليوم السبت ما تمَّ تداوله خلال الساعات الماضية من إلغاء توطين بعض المهن وإحلال عمالة أجنبية بدلا من السعوديين.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان صحفي اليوم إنَّ" الوزارة توضِّح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح".
وأكَّد أبا الخيل أنَّ"برامج التوطين (أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية) مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل"، راجيًا "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
ويأتي ذلك بعد أن تداول النشطاء والصحف الالكترونية أن السعودية، التي فرضت مؤخرا الكثير من القرارات الخاصة بالوافدين بداخلها والمغتربين القادمين إليها، توقفت عن سعودة عدد من المهن وإعادة الوافدين للعمل بها.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل السعودية تنفي إلغاء «توطين» بعض المهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.