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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى في انفجار مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
أعلنت مصادر طبية صومالية ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في الصومال إلى 100 قتيل.
وكان المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية اسماعيل مختار عمر ،اليوم السبت ،مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 60 آخرين جراء تفجير العاصمة مقديشو.
وتابع اسماعيل مختار عمر "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.
وذكرت المصادر الطبيبة أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة خطرة.
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