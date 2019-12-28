مصر والعالم.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 11 19 شبين الكوم 11 18 طنطا 11 18 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 19 بلطيم 12 17 مطروح 12 18 السلوم 10 17 سيوة 09 18 بورسعيد 12 21 دمياط 12 21 الزقازيق 13 19 الإسماعيلية 09 20 السويس 10 20 العريش 09 19 رفح 09 17 رأس سدر 10 20 نخل 03 17 نويبع 13 21 طابا 12 18 كاترين 02 11 الطور 11 20 شرم الشيخ 14 23 الغردقة 12 23 مرسى علم 14 21 الفيوم 10 20 بنى سويف 10 20 المنيا 07 19 أسيوط 07 20 سوهاج 08 21 قنا 07 20 الأقصر 07 21 أسوان 08 21 أبوسمبل 08 21 الوادى الجديد 05 20 شلاتين 14 23 أبو رماد 13 23 حلايب 16 21 رأس حدربة 15 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى مكة المكرمة 18 29 المدينة 12 26 الرياض 12 23 المنامة 19 24 أبوظبى 18 25 الدوحة 18 25 الكويت 09 22 دمشق 00 12 بيروت 13 18 عمان 03 12 القدس 06 12 غزة 12 19 بغداد 08 19 مسقط 19 25 صنعاء 05 23 الخرطوم 14 29 طرابلس 08 13 تونس 08 13 الجزائر 07 14 الرباط 08 21 نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 01 05 إسطنبول 05 07 إسلام أباد 03 17 نيودلهى 05 15 جاكرتا 24 30 بكين 07- 06 كوالالمبور 23 33 طوكيو 04 10 أثينا 05 08 روما 01- 10 باريس 02- 06 مدريد 01 13 برلين 01- 02 لندن 05 10 مونتريال 04- 00 موسكو 07- 04- نيويورك 06 09 واشنطن 09 11