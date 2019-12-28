عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. مصرع 6 بينهم أجانب فى حادث سير

السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365_وكالات

لقي 6 أشخاص بينهم سياح أجانب مصرعهم فيما أصيب 24 آخرون في حادث مروع إثر اصطدام حافلتين تحملان جنسيات مختلفة وسيارة نصف نقل، على طريق السخنة- الزعفران في مصر صباح اليوم السبت.

Advertisements

وتلقى مدير أمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطريق، بتصادم حافلتين وسيارة نقل، بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق ”السخنة – الزعفرانة“.

وعلى إثر ذلك جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني حول المكان.

وقال مصدر أمني إن الحادث وقع بسبب تصادم حافلتين سياحيتين تحملان جنسيات مختلفة بينهم هنود وصينيون بعدد من السيارات وهم في طريقهم إلى العين السخنة.

ووصلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم حالته خطيرة.