عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيان رسمي.. الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

السبت 28 ديسمبر 2019

أدانت دولة الإمارات، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية «مقديشو» من خلال سيارة مفخخة؛ وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يشار إلى أن ضابطا بالشرطة الصومالية، قد أعلن أن انفجارا وقع أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشو، مضيفا أنه استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة المتطرف، عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة في الصومال.