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أراب نيوز: ورطة ضخمة تنتظر أردوغان في 2020

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أراب نيوز: ورطة ضخمة تنتظر أردوغان في 2020

السبت 28 ديسمبر 2019

أراب نيوز: ورطة ضخمة تنتظر أردوغان في 2020

الخليج 365_وكالات

رصدت صحيفة " أراب نيوز" البريطانية، التحديات التي واجهت تركيا هذا العام تحت قيادة الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان.

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قالت الصحيفة، إن أهم ما شهدته تركيا على مستوى السياسة الخارجية "لحرب الأهلية السورية"، فضلا عن تصيعد الصراع في شرق البحر المتوسط​​، مع الصعود والهبوط في العلاقات التركية الأمريكية وآخر تحركات أنقرة في ليبيا وتونس.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا تنتظرها أجندة ضخمة من القضايا الخارجية التي ورطت نفسها فيها، حيث ينتظر أنقرة ملفات صاخبة ما بين الحرب الأهلية السورية، والنزاع المستمر في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، واحتمال نشر القوات التركية في ليبيا والعلاقات المتوترة مع الغرب وكلها قضايا على وشك أن تستمر.

ومن المتوقع أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تركيا في شهر يناير المقبل، في حين شهدت العلاقات التركية الألمانية مع الاتحاد الأوروبي صعودًا وهبوطًا في السنوات الأخيرة، فإن زيارة ميركل ستتيح الفرصة للجانبين لمناقشة العديد من القضايا، أولا وقبل كل شيء مسألة اللاجئين وإعادة المواطنين الأوروبيين الذين انضموا إلى داعش.

 

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