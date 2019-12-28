عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة فرنسية: مساعي أردوغان للتدخل في ليبيا غير مفهومة

السبت 28 ديسمبر 2019

قالت صحيفة "Liberation" الفرنسية، إنه من المفهوم أسباب التدخل السياسي والعسكري لتركيا في سوريا، ولكن المفاجئ حقا هو تدخل أردوغان في ليبيا.



وأضافت: إن ليبيا هي النقطة التي يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توسيع نفوذه من خلالها، فبعد يوم من زيارته إلى تونس، أعلن أردوغان، أن البرلمان سيصوت في يناير من العام المقبل على قانون يسمح بإرسال القوات إلى طرابلس.

Advertisements

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن ليبيا بالنسبة للخليفة "أردوغان"، هي المكان الذي يتوهم أنه سيوسع منه مجال نفوذه، عن طريق مساعدة حكومة الوفاق.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن أردوغان يريد الحصول على الدعم اللوجستي التونسي، للتدخل العسكري العنيف في ليبيا، ولكن إذا كان أردوغان غير قادر على إقناع تونس المجاورة لليبيا للانضمام إلى معسكره فإنه على الأقل يريد ضمان موقف تونس الودي وعدم معارضتها للخطة التركية في ليبيا.

بينما أبدت عدة أحزاب تونسية تحفظاتها بعد زيارة الرئيس التركي، محذرة من أن الانضمام إلى تحالفات إقليمية، سيضر بالمصالح الوطنية التونسية، ولابد على الدولة أن تتخذ موقف محايد بشأن مثل هذه القضايا.