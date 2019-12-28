شكرا لقرائتكم شاهد.. قائد بالحرس الثوري "يؤدب" إيرانية وزوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت سيدة إيرانية مقطعا يصور قيام ثلاثة رجال تبين أنهم مسؤولون بالشرطة والحرس الثوري وهم يقومون بالاعتداء عليها وزوجها في مطعم بسبب انزلاق وشاحها حين كانت تتناول العشاء رفقة زوجها في أحد المطاعم بالعاصمة الإيرانية طهران.

ويظهر المقطع قيام ثلاثة رجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.

Advertisements

وتوضح السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة.

وتقول إنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.

يذكر أن التضييق ضد النساء في إيران خلال السنوات الأخيرة ازداد بشكل كبير حيث قامت السلطات بتسيير دوريات تعتقل كل من لا تلتزم بالحجاب الكامل ما دفع بالعديد من الناشطات لإطلاق حملة لمناهضة الحجاب الإجباري، والتي قمعتها السلطات بشدة وزجت بعشرات النساء في السجن بسببه.