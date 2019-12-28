توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية بعد هروب السراج إلى لندن

- شريف الجنيدي

علّق محللون سياسيون على الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من الأراضي الليبية وتوجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي باتجاه العاصمة طرابلس ومقر الحكومة.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن هروب فايز السراج من ليبيا إلى لندن يعني أن هناك مؤشر على توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق التي يتزعمها.

وأضاف الزعتر أن في الوقت الحالي لا سبيل أمام السراج سوى الهرب والقفز من القارب الذي أوشك على الغرق.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، قد أصدر بيان، أمس الجمعة، رجح فيه هروب السراج من البلاد إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تقدم الجيش باتجاه قلب طرابلس.

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وأضاف البيان أن تقدمات الجيش الوطني على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، الأمر الذي دفع قادتهم إلى الهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وتابع إن هناك طائرة أقلعت صباح أمس الجمعة، متجهة إلى لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها فايز السراج.

وأوضح البيان أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدداً من قادة المليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطني، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.