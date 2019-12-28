نشطاء يكشفون خطة تركيا للاستيلاء على ثروات الشرق الأوسط.. ويدشنون #اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتناول النشطاء المشاركين في الهاشتاج الخطة التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بسط سيطرته على المنطقة والاستيلاء على ثرواتها.

وأكد النشطاء أن نوايا أردوغان قد انكشفت بعد توقيعه مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وثيقة مفادها أنه يسعى لقطع خطوة كبيرة من أجل التدخل في منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة ليبيا، وتخريبها والسيطرة على الثروات فيها.

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وتناول النشطاء الأسباب التي دفعت أردوغان للتدخل في الشأن الليبي والهدف من اشعال الوضع في البلاد، فضلاً عن دعمه للجماعات والمليشيات المسلحة داخلها.

وكانت وسائل إعلامية تركية قد ذكرت أن أردوغان يسعى لفرض سيطرته على المنطقة، سواء من خلال إقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال أو تدخلات مباشرة في سوريا وليبيا والسودان.

وأشارت تقارير صحفية أن أردوغان سيستعين بمليشيات وعناصر مرتزقة، في ظل الأزمة المشتعلة في منطقة شرق المتوسط، على خلفية أزمة التنقيب على الغاز.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، بأن تركيا ستقوم بنقل عدد من المقاتلين الموالين لها في شمال سوريا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستبدأ بـ60 مقاتلًا فقط.