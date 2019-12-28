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الإمارات تدعم الأردن بـ300 مليون دولار

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أعلنت دولة ​الإمارات​ عن تقديم 300 مليون ​دولار​ كدعم للأردن، عبر صندوق ​أبوظبي​ للتنمية.

وأكد الصندوق في بيان أن "توجيهات ​القيادة​ ا تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب ​الأردن​ي ، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان".

وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن، وهي "علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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