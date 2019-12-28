الإمارات تدعم الأردن بـ300 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 300 مليون دولار كدعم للأردن، عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وأكد الصندوق في بيان أن "توجيهات القيادة ا تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني ، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان".
وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن، وهي "علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".
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