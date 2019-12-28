رئيس الوزراء الإيطالي: نعتزم القيام بدور إيجابي لتهدئة الأوضاع بليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي انه "تواصلنا مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بشأن ​ليبيا​ ونعتزم القيام بدور إيجابي لتهدئة الأوضاع".

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