أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن "روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد".
ولفت نائب وزير الدفاع الروسي أيضا، في حوار مع صحيفة "كراسنويا زفيزدا" الى إنه "من المقرر في العام المقبل إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومات صواريخ "يارس" لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا-إم" الصاروخية، وهكذا، بحلول عام 2022 ستصل نسبة تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بالأسلحة الحديثة إلى 92%".
ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" بدأ الخدمة اعتبارا من يوم 27 كانون الاول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: بدأنا الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.