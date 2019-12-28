عطاالله: من هرّب ويهرّب أمواله إلى الخارج هو خائن أو عميل

اعتبر وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "من هرّب ويهرّب أمواله إلى الخارج هو خائن و/أو عميل فمن فعل ذلك قبل 17 تشرين كان على علم بما يتحضر للبلاد ومن يهرّب أمواله بعد 17 تشرين يساهم في الإنهيار ويساعد على دمار المؤسسات وفي الحالتين الخوف من المحاسبة واضح فلتكشف اسماؤهم وليحاسبوا امام الشعب".

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