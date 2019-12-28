قوى الأمن تعمم صورة المفقود أحمد فادي ضاهر

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة صورة - أحمد فادي ضاهر (مواليد عام 1988، لبناني) الذي غادر بتاريخ 26/12/٢٠١٩ منزل ذويه الكائن في محلة شبعا -حاصبيا الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة شبعا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 565013/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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