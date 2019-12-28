سليمان لـ"تلفزيون النشرة": الميثاقية ضرورية في أي حكومة والشارع السني يشعر أنه مغبون

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​" الى أن "رئيس ​الحكومة​ يمثل ​السنة​ وبالنسبة لنا الحكومة المقبلة فيها مشكلة بالميثاقية، ومثلما التيار كان حريص على تأمين الميثاقية في أي حكومة، اليوم نعتبر أن لا مراعاة للميثاقية السنية في هذه الحكومة"، مذكرا أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ "رفض تشكيل حكومة دون ميثاقية، وهي ضرورية في أي حكومة والا يكون هناك نقص، وهذا الامر يغضب شارعنا".

وشددا على "أننا واضحون بأننا لن نشارك في هذه الحكومة لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكدا "أننا لم نستخدم الشارع ولكن الشارع السني يشعر أنه مغبون، والحريري نادى بكل وضوح أننا لا نريد ​قطع الطرقات​ وضد الفتنة".