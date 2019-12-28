إنقاذ اربع فتيات في شبروح ونقل احداهن الى المستشفى

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على إنقاذ اربع فتيات كنّ قد احتجزن داخل خيمة من النيلون على بعد أربعة كيلومترات من الطريق العام في شبروح-كسروان اثر اشتداد العاصفة.



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