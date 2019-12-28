جميل السيد: في لبنان هنالك مصيبة يومية يصعب نسيانها هي رياض سلامة

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "يُقال أن ذاكرة الناس قصيرة، هذا صحيح حيثما كان إلا في ​لبنان​، حيث هنالك مصيبة يومية يصعب نسيانها، ​رياض سلامة​"، مشيرا الى أن "سلامة قال أمس: لا أعرف كم سيرتفع سعر الدولار! قال قبل الإنتفاضة بأسبوع: "لا أزمة في البلد والدولارات بحر"، كيف؟! هو أكل كثيراً وأطعم كثيرين من مال الناس! والحساب؟! مسألة وقت وشعب".

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