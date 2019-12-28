وهاب: الوضع الإقتصادي أخطر بكثير من أن يواجهه لبنان دون دعم عربي

أكد الوزسر السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أية ​حكومة​ جديدة يجب أن تضع في أولوياتها فتح حوار جدي مع ​الدول العربية​ لأن الوضع الإقتصادي أخطر بكثير من أن يواجهه ​لبنان​ دون دعم عربي".

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