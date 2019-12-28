الجديد: انطلاق باصات تقل محتجين من طرابلس للاعتصام امام منزل دياب

افادت قناة "الجديد" بأن باصات تقلّ محتجين انطلقت من ​طرابلس​ للمشاركة في ​اعتصام​ أمام منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في ​بيروت​.

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