إصابة طفل سوري بطلق ناري عن طريق الخطأ في النبطية

احضر إلى أحد ​مستشفيات​ ​النبطية​ الطفل "س. ا." (مواليد 2013، سوري الجنسية) مصاباً بطلق ناري في كتفه الأيمن من بندقية صيد عن طريق الخطأ وذلك في منزله الكائن في ​بلدة أنصار​ - النبطية أثناء لهو شقيقه "ك." بالبندقية.

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