منصور بطيش استغرب وجود سعرين للعملة: لاستقرار سعر العملة وليس تثبيته

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ الى أنه من المستغرب أن يكون هناك سعرين للعملة بين ​المصارف​ والصيرفة وهذا أمر خاطئ، مشيرا الى أنني "كنت مع استقرار سعر العملة ولكن يجب أن يكون هناك مرونة مع سعر تثبيت ​الليرة​ إذا لا يجوز أن يبقى سعر الليرة مثبتا على الدولار أكثر من خمسة وعشرين عاما"، مضيفا: "أين الاستقرار في ظل شراء الناس البضاعة بـ2100 ليرة لبنانية".

واضاف: "بالامس وجهت كتاب الى ​مصرف لبنان​ لتأمين الاعتمادات لما يتعلق بالمواد الغذائية والمواد الاولية الصناعية"، لافتا الى أن "المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 صادر 9 ايلول 1983 يسمح للتجار ان يصل الى ضعف سعر الكلفة وبـ2100 ليرة ويصل الى الضعف"، مشيرا الى أننا "نسطر حاضر ضبط واذا استمر الوضع هكذا سنبحث في امكانية اقفال بعض المحال التجارية".

وعن مشكلة معرض دبي، أكد أن "هذا المعرض الذي سيبدأ في أواخر العام 2020 هو من أهم المعارض ولكن نحن بالبلد في مرحلة اعادة ترتيب الأولويات"، مشددا على أن "الموضوع في دائرة المناقصات ولكن البعض يريد اتفاق بالتراضي وهذا ما رفضته"، مشددا على أننا "ب​حكومة​ تصريف الاعمال ارتأيت أن أتريث مع الشركة التي ربحت المناقصة".