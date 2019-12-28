رولان خوري: مستمرون بالصمود ونأمل ان تمر المرحلة على خير

أعلن رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري أن هناك تراجعا كبيرا في عمل الكازينو بسبب الأزمة الحالية لكن التراجع يعطينا الأمل بانطلاقة جديدة". وقال: "نأمل ان تمر المرحلة على خير".
وفي حديث تلفزيوني، شدد على انه "مستمرون بالصمود والمشكلة اليوم ليست بعدد الزوار انما بعدم قدرة الزبائن على الحصول على سيولة بسبب اجراءات المصارف".
وأكد انه "لا خيار لنا إلا ان نستمر، وسنأخذ كل الاجراءات اللازمة كي يبقى هذا المرفأ العام".
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