رولان خوري: مستمرون بالصمود ونأمل ان تمر المرحلة على خير

أعلن رئيس مجلس ادارة ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ أن هناك تراجعا كبيرا في عمل الكازينو بسبب ​الأزمة​ الحالية لكن التراجع يعطينا الأمل بانطلاقة جديدة". وقال: "نأمل ان تمر المرحلة على خير".

وفي حديث تلفزيوني، شدد على انه "مستمرون بالصمود والمشكلة اليوم ليست بعدد الزوار انما بعدم قدرة الزبائن على الحصول على سيولة بسبب اجراءات ​المصارف​".

وأكد انه "لا خيار لنا إلا ان نستمر، وسنأخذ كل الاجراءات اللازمة كي يبقى هذا المرفأ العام".