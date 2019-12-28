النشرة: سرقة 91 ألف دولار اميركي و24 مليون ليرة من محول لبيع المواد الغذائية في الفرزل

علمت "​الخليج 365​" أن مجهول أقدم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى محل المدعو م. م. (لبناني) في ​الفرزل​- الطريق العام، المعد لبيع المواد الغذائية وسرق من داخله مبلغ حوالي 91 ألف ​دولار​ اميركي وحوالي 24 مليون ل.ل.

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