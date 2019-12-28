انتشال 20 جثة بعد الحادث على نهر كاساي في جمهورية الكونغو









اسماء السيد - تشيكابا: ذكر مسؤولون محليون السبت أنه تم انتشال 20 جثة من نهر في وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث شب حريق في مطلع الأسبوع في زورق لنقل الركاب والبضائع.

بحسب شهادات عدة "شب حريق" في زورق كان ينقل عشرات الأشخاص وبضائع ليل الاثنين الثلاثاء في تشيمبيندا الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من تشيكابا كبرى مدن ولاية كاساي.

جاء في تقرير للقيادة الإقليمية للقوة البحرية، وحدة الجيش المكلفة ضمان أمن المياه الكونغولية، أن "17 جثة انتشلت الثلاثاء وثلاث جثث الجمعة" من مناطق واقعة على طول نهر كاساي. أضاف التقرير أن "عدداً من أشخاص أصيبوا بحروق وفُقد آخرون" من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في الزورق.

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بحسب الوثيقة اندلع الحريق عندما أشعل أحد أفراد الطاقم سيجارة عندما كان زملاؤه "يسكبون الوقود في خزان" الزورق. وقال مصدر طبي إن ثماني جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى تشيكابا.

ردا على سؤال لفرانس برس رفض حاكم ولاية كاساي ديودونيه بيام التعليق على حصيلة ضحايا الحادث الذي قال إنه "على علم به".

غالبًا ما يتم التنقل في نهر الكونغو وروافده وأنهار أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تبلغ مساحتها 2,3 مليون كلم مربع في ظل وجود القليل من الطرقات التي يمكن استخدامها.

