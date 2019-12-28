شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدور التركى القطرى ودعم الإرهاب والتخريب فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب قطر وتركيا دورا كبيرا فيما يحدث فى ليبيا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس، وهو ما كشفته التقارير أن النظامَ القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا، حيث كان لقطرَ جنودٌ على الأرضِ فى مدينةِ بنى غازى، ، إضافة إلى مهام الإشرافُ على الاغتيالات وتدريب الإرهابيين لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية، والتى يتمُّ تمويلُها من قطر، حيث زادَت الأموال القطرية لدعم العمليات الإرهابية فى ليبيا كثيرًا بعد مقاطعةِ الدولِ العربية الأربعِ المكافحة للإرهاب لها.

موقع مباشر قطر فى تقرير بالفيديو أن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبى، أشارَ إلى أنه بعد إعلانِ دولِ الرباعىِّ العربىِّ مقاطعةَ الدوحةِ تم نقل الوجوهِ الإخوانيةِ من قطر إلى تركيا ولكن ما زال التمويلُ القطرى التركى موجودًا، وكلُّ اللقاءاتِ التى تمَّت فى السابق بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر كان السراج ينتهِى من اللقاء ثم يذهبُ إلى قطر للتشاورِ لما سوف يقوم به مستقبلًا.

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الموقع أكد أن تصريحاتُ المسمارى وقياداتِ الجيشِ الليبى تؤكد أن الدورَ التركى القطرى لدعمِ الجماعاتِ الإرهابيةِ فى ليبيا لعرقلة مسيرةِ الجيشِ الليبى، وخاصة فى ظل التقدمِ الكبيرِ الذى أحرزَه مقاتلو الجيشِ الليبى فى جميعِ محاورِ القتالِ واصطيادِ المرتزقة المدعومين من تميم وأردوغان تحت رايةِ حكومةِ الوفاقِ الوطني.

وسلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية الضوء على ما الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة فى عدد من الدول، وذكر التقرير المؤسسة الأميركية الصادر فى شهر ديسمبر الجارى، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التى ظهر فيها جليا التحالف القطرى التركى، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة، وأوضح التقرير: "حين بدأ الصراع فى 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردى ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم.