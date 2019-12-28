بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على عمل اللجان بكليات التجارة والصيدلة والتمريض والحقوق، وعدم وجود أي معوقات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتورة سماح عبدالله عميدة كلية التمريض، والدكتورة انتصار محمد يونس وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالمولى وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محروس عثمان، الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية، وعدد من الإداريين المختصين.

واطمأن رئيس الجامعة، على مدى ملائمة أسئلة الامتحانات للمنهج الدراسي، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الانظباط داخل اللجان، وضرورة تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تفقد صالات الامتحانات الجديدة بعد تطويرها، والتي تشهد امتحانات الفرقتين الثانية والثالثة بكلية التجارة، ولجان كلية التجارة انتساب، ولجان كلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية.