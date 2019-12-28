إجراء 18 عملية جراحية بمستشفى طوخ المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، إجراء 18 عملية جراحية ضمن فعاليات ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات بقسمي الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى طوخ المركزي، ومقرها الحالي مستشفى العمار.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف البرعي مدير المستشفى، أنه بالرغم من نقل الوحدات إلى العمار، والعلاج الطبيعي بمشتهر، والمركز الطبي بطوخ، إلا أن المستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين من طوخ والقرى التابعة لها.

وأضاف يوسف أنه جرى تجهيز 4 غرف للعمليات الكبرى منها 2 بالمركز الطبي بطوخ، و2 بمستشفى التكامل بقرية العمار، وكشف للولادة و2 غرفة للعمليات الصغرى، بالإضافة إلى العمل بانتظام في كافة الأقسام الداخلية وحضانات الأطفال المبتسرين، والعيادات الخارجية والاستقبال.