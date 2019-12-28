كشفت مواقع إخبارية عالمية اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2019، أن المتمردين السوريين الذين قاتلوا إلى جانب تركيا في شمال سوريا، سينضمون قريبا إلى قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في المعركة ضد خليفة حفتر.
ونقل موقع Bloomberg وفقًا لـ"مسؤولين كبار في ليبيا وتركيا، أن المجموعة والتي يطلق عليها إسم لواء "السلطان مراد جماعة" متمردة سورية لن تكون مصنفة كنشر رسمي للقوات التركية.
كما قد ترسل تركيا قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب قوات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وفقًا لما أوردته المصادر التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "Bloomberg ": تركيا ترسل متمرّدين سوريّين للقتال في ليبيا ضدّ حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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