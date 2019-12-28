وكالة "Bloomberg ": تركيا ترسل متمرّدين سوريّين للقتال في ليبيا ضدّ حفتر

كشفت مواقع إخبارية عالمية اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2019، أن المتمردين السوريين الذين قاتلوا إلى جانب تركيا في شمال سوريا، سينضمون قريبا إلى قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في المعركة ضد خليفة حفتر.

ونقل موقع Bloomberg وفقًا لـ"مسؤولين كبار في ليبيا وتركيا، أن المجموعة والتي يطلق عليها إسم لواء "السلطان مراد جماعة" متمردة سورية لن تكون مصنفة كنشر رسمي للقوات التركية.

Advertisements

كما قد ترسل تركيا قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب قوات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وفقًا لما أوردته المصادر التركية.