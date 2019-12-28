العراق: إجراءات احترازية أمريكية غير مسبوقة بقاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية ، اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز الإخبارية" - "إن القوات الأمريكية

اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة (عين الأسد) الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، بعد تعرض قاعدة (كي وان) في محافظة كركوك إلى هجوم صاروخي".



وأضاف المصدر، أن طائرات حلقت فوق القاعدة،

حيث أن القوات الأمريكية قامت بعمل مظلة جوية عليها تحسبا لأي طارئ، موضحا أن القاعدة تشهد حاليا طيران أمريكي كثيف لرصد أي حركة تهدف إلى مهاجمتها.



وكانت قاعدة (كي وان) الواقعة في كركوك، تعرضت إلى قصف صاروخي أمس /الجمعة/، أدى إلى مقتل متقاعد مدني أمريكي وإصابة آخرين، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن القاعدة استهدفت بنحو 14 صاروخا.

