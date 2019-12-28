الجيش اليمني يستهدف تعزيزات المليشيا شرقي البيضاء

قصفت مدفعية الجيش اليمني، تعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي محافظة البيضاء، وسط اليمن، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط. الشرق الأوسط.

وأفاد موقع الجيش اليمني "يتمبر نت"، اليوم السبت، بأن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا المتمردة، في منطقة أعشار، بمديرية الملاجم، ما أسفر عن تدمير عربة تابعة للمليشيا، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر.

تحركات لتعزيزات المليشيا المتمردة، في منطقة أعشار، بمديرية الملاجم، ما أسفر عن تدمير عربة تابعة للمليشيا، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر.

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