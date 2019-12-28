الصومال: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 76 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت اليوم نقطة تفتيش أمنية في العاصمة "مقديشيو" إلى 76 قتيلا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
للإسعاف - في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت- "وقع حتى الآن 76 قتيلا و51 مصابا، مشيرا الى أن هناك المزيد من الضحايا ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وقال عبد القادر عبد الرحمن مؤسس خدمة "آمن"
ولم تعلن، حتى الآن، أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.
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