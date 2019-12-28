قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن وجوب التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا وأن لبنان دخل مرحلة في منتهى الحرج على المستويات الاقتصادية والمالية وتتطلب عملا حكوميا إنقاذيا بشكل فوري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
لم يسموا الدكتور حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يحصن عملية الإنقاذ المطلوبة بصورة أكبر، وتكون هناك شراكة للجميع فيها طالما أن الكل في ذات المركب".
وقال بري اليوم السبت، "إنه يفضل تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية، حتى أولئك الذين
بحجم الأزمة، وتحاكي الحراك الشعبي والأحزاب والتكنوقراط وكذلك المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة لديها فهم حقيقي للواقع اللبناني ومحصنة سياسيا، يعطي الإمكانية نحو إنقاذ لبنان.
وأضاف: "الأساس هو أن تكون الحكومة الجديدة
جامعة لكل المكونات ومن كافة القوى السياسية اللبنانية وتضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة، وقال "لا يمكن أن نبقى على الحال الذي نحن فيه الآن".
وأكد أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان أصبحت ضاغطة، وتتطلب أن تكون الحكومة الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر نبيه بري: لبنان دخل مرحلة حرجة اقتصاديًا تتطلب عملًا حكوميًا إنقاذيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.